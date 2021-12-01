رياضة

موجة الانتقادات بوجه ميسي بعد حصوله على الكرة الذهبية مستمرة... هذا ما قاله ماتيوس

Lebanon 24
01-12-2021 | 05:00
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انفجر أسطورة كرة القدم الألمانية ونادي بايرن ميونخ الأسبق، لوثار ماتيوس، بالغضب بعد تتويج جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية 2021.

ويرى أكثر من لاعب سابق وحالي في عالم كرة القدم أن ميسي لم يكن يستحق هذا العام تلك الجائزة وعلى رأسهم توني كروس وإيكر كاسياس.
 
وانضم ماتيوس للثنائي من خلال حديثيه عبر قناة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي سبورتس"، وقال: "عام 2021 به اثني عشر شهرًا وليس فقط الشهر الذي حقق فيه ميسي بطولة كوبا أمريكا".

وتابع: "أنا أحد المعجبين بأداء ميسي دائمًا، لكنه لا يتألق في الوقت الحالي على أرض الملعب".

واختتم: "بصراحة، لم أعد أفهم شيئًا، مع كامل الاحترام لميسي واللاعبين العظماء الآخرين، لم يستحق أي منهم الفوز مثل روبرت ليفاندوفسكي”.
 
(موقع بطولات)
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