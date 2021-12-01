بتصريح مثير... كلوب يشكك بمصداقية جائزة الكرة الذهبية





توج ليونيل ميسي بكرة القدم الذهبية للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي، بعد أن تم إلغاء الجائزة في عام 2020 من طرف مجلة فرانس فوتبول، بينما تم التصويت على الجائزة هذا العام وحصل عليها ميسي نجم الأرجنتين و باريس سان جيرمان ونجم برشلونة السابق.



حل ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في المركز الثاني، بينما احتل محمد صلاح لاعب ليفربول المركز السابع، ورفض كلوب هذا الترتيب مؤكداً أن المعايير لم تكن منصفة لبعض اللاعبين. شكك يورجين كلوب مدرب ليفربول بنتائج الكرة الذهبية لعام 2021، وألمح مدرب الريدز إلى أن بعض اللاعبين قد تعرضوا للظلم مثل روبيرت ليفاندوفسكي، وأن محمد صلاح كان يجب أن يصبح في ترتيب أعلى.توج ليونيل ميسي بكرة القدم الذهبية للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي، بعد أن تم إلغاء الجائزة في عام 2020 من طرف مجلة فرانس فوتبول، بينما تم التصويت على الجائزة هذا العام وحصل عليها ميسي نجم الأرجنتين و باريس سان جيرمان ونجم برشلونة السابق.حل ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في المركز الثاني، بينما احتل محمد صلاح لاعب ليفربول المركز السابع، ورفض كلوب هذا الترتيب مؤكداً أن المعايير لم تكن منصفة لبعض اللاعبين.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة إيفرتون القادمة : “يمكنك دائماً أن تمنحها لميسي من أجل ما قدمه في مسيرته..ولكن إذا لم تعطها لروبيرت ليفاندوفسكي هذه المرة وبعد هذا العام، فسيكون من الصعب جداً بالنسبة له أن يحصل عليها على الإطلاق”

واستطرد: “كان يجب أن يكون محمد صلاح في ترتيب أعلى، لقد فوجئت بوجوده في المركز السابع، لقد قام الصحفيون بالتصويت على الجائزة، ولذلك لا تسألوني فهذا خطأكم أنتم..تحدثوا إلى زملائكم إذا كنتم تعتقدون بأن الترتيب يجب أن يكون مختلفاً”.

(سبورت 360)



