12عقوبة بانتظار نجوم مانشستر يونايتد مع مدربهم الجديد!

بات رالف رانجنيك رسميا المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، خلفا لأولي غونار سولشاير وسينضم إلى "الشياطين الحمر" كمدير مؤقت على استمراره مستشارا للنادي لعامين آخرين.وكان رانجنيك البالغ 63 عاما مدربا صارما في الدوري الألماني مع ناديه السابق لايبزيغ، حيث كانت لديه أساليب غير مألوفة في عقاب اللاعبين لدى نجوم مانشستر يونايتد.صحيفة "ذا صن" البريطانية، ألقت الضوء على تلك العقوبات بعد أن رانجنيك قام بإلغاء الغرامات المالية على أي لاعب يخالف التعليمات خلال توليه مسؤولية الإشراف الفني مع لايبزيغ، معتقدا أن وقت لاعب كرة القدم المحترف أكثر قيمة من المال.وبدلا من ذلك اعتمد المدرب على فكرة "عجلة الحظ" حيث يقوم كل لاعب مخالف بتجربة حظه لاختيار العقاب المفروض عليه.وكشف مساعده جيسي مارشعن الطريقة:" الأمر ببساطة هو أدر العجلة وانتظر خسارتك، هناك 12 نتيجة، 11 نتيجة سيئة وواحدة إيجابية تعني أنك محظوظا وستفلت من العقاب".وتتنوع العقوبات بين القيام بنفخ الكرات وتجهيزها في الملعب وتنظيفها، وبين تدريب أحد لاعبي الأكاديمية الصغار، أوالعمل كمرشد سياحي في ملعب النادي، أوجز والعناية بعشب الملعب التدريبي.ولن تكون العقوبة سهلة بارتداء زي راقصة الباليه لمدة 90 دقيقة، أو التأكد من امتلاء زجاجات المياه، أوالعمل في أحد محلات النادي.ومن العقوبات أيضا تقديم الطعام لأفراد الفريق وتنظيف الطاولات، أوالعمل كمسؤول عن ملابس الفريق، وتحميل حافلة الفريق وأخيرا شراء بعض الهدايا للجميع.وسيكون الأمر مثيرا لو قام رانجنيك بتنفيذ أسلوبه القديم في يونايتد، في ظل تواجد العديد من النجوم الكبار أمثال كريستيانو رونالدو ودافيد دي خيا وبول بوغبا وجادون سانشو.