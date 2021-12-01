رياضة

فوز مصر على لبنان في كأس العرب بالدوحة

Lebanon 24
01-12-2021 | 10:27
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 تخطت مصر لبنان 1 - 0 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، في المرحلة الاولى من المجموعة الرابعة من مسابقة كأس العرب العاشرة لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وسيطر المصريون على مجريات المباراة كاملة، وتمكنوا من هز شباب الحارس مصطفى مطر من ضربة جزاء ترجمها بنجاح محمد مجدي أفشة في الدقيقة 70، بعد خطأ من المدافع روبرت ملكي داخل المنطقة.
وفي المجموعة عينها، فازت الجرائر بطلة أفريقيا على السودان برباعية نظيفة 4 - 0.
المصدر: الوكالة الوطنية
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