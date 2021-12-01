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رياضة
مشجع يصرخ لميسي خلال التتويج بالكرة الذهبية: رونالدو أفضل منك (فيديو)
Lebanon 24
01-12-2021
|
23:00
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بمجرد إعلان فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2021 أثار الأمر غضب عدد كبير من جماهير وعشاق كرة القدم الذين رأوا أنه لايستحق الجائزة هذه المرة.
وتوج نجم باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم الإثنين الفائت في باريس، للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.
وأثناء وقوف ميسي إلى جانب زوجته وأطفاله لالتقاط الصور الخاصة بالحفل، خرج مشجع بين الحشود صارخًا: "هل تسمعني يا ميسي؟.. رونالدو أفضل منك".
لكن ميسي لم يبد اهتمامًا يذكر واستمر في طريقه ليعتلي مسرح "دو شاتليه"، احتفاءًا بفوزه باللقب.
وتعد هذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها النجم الأرجنتيني البالغ 34 عامًا بالجائزة، ليتفوق على منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حاز الجائزة 5 مرات.
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