رونالدو يعلق على منشور يسخر من فوز ميسي بالكرة الذهبية

أثار كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الجدل بتعليق على منشور ضد ليونيل ميسي، بعد فوز الأخير بجائزة الكرة الذهبية أول أمس.ونشرت أحد الحسابات الداعمة لكريستيانو رونالدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منشورًا للنجم البرتغالي، أكد من خلاله أنه يستحق الكرة الذهبية، نظرًا لأرقامه والتي من أبرزها بطولاته مع يوفنتوس وأهدافه مع الفريق ومع مانشستر يونايتد الآن.بالإضافة إلى ذلك، تألقه مع منتخب البرتغال وأرقامه القياسية في بطولة يورو 2020 وكذلك المباريات الودية والرسمية بتصفيات كأس العالم.وسخر الحساب من ليونيل ميسي، الذي وصفه بأنه لم يسجل في ريال مدريد حتى رحل، منذ رحيل رونالدو، واختفى بالمباريات الكبرى، وفاز بكأس الملك فقط مع برشلونة وكوبا أمريكا مع الأرجنتين التي كانت تقام كل 4 أعوام ولكنها أصبحت كل عام من أجل أن يفوز بها، ولم يسجل في النهائي أو نصف النهائي، ويمر بموسم ضعيف مع باريس سان جيرمان.واتهم الحساب المجلة الفرنسية بالتحيّز لـ ميسي، ووصف الجائزة بالعار والسرقة، وأشار إلى أن رونالدو هو الأفضل في التاريخ.كل هذا، جعل كريستيانو رونالدو يعلق على المنشور: "هذه حقيقة"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.