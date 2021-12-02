رياضة

بيوم واحد... كورونا يقتحم كأس العرب

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:00
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أصيب مدافع منتخب تونس حمزة المثلوثي بفيروس كورونا، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، ليكون بلك ثاني لاعب يتم الإعلان عن إصابته بالفيروس.


وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: "أثبتت الاختبارات التي أجراها عناصر الوفد التونسي سلبية كل التحاليل، إلا تحليل اللاعب حمزة المثلوثي كان إيجابيا".

وأضاف الاتحاد أن المثلوثي البالغ من العمر 29 عاما "تم عزله عن المجموعة منذ ليلة البارحة للإقامة في إحدى المصحات المختصة بالدوحة، إلى حين إخضاعه إلى تحليل ثان بعد 48 ساعة، علما أن تحاليله السابقة كانت كلها سلبية".
 
وكشف الاتحاد أن المثلوثي لاعب الزمالك المصري "شأنه شأن كل اللاعبين وكل أعضاء الوفد"، قد حصل سابقا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي السياق ذاته، أعلن نادي الزمالك أن رئيس جهازه الفني محمد أسامة، سيتواصل مع المثلوثي "للاطمئنان على حالته الصحية".
 
يذكر أن تونس فازت، الثلاثاء، على موريتانيا بنتيجة ساحقة 5-1، شارك فيها المثلوثي أساسيا، ضمن كأس العرب.

وكانت البعثة الأردنية قد أعلنت إصابة اللاعب أنس العوضات بكورونا، واستبداله بمحمد أبو زريق (شرارة) في قائمة "النشامى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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