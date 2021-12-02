رياضة

بعد انتقاد عملية التصويت.. قرار جديد من فرانس فوتبول حول الكرة الذهبية

Lebanon 24
02-12-2021 | 08:00
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أكد باسكال فيريه رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن هناك قرار منتظر لتغيير نظام التصويت في جائزة الكرة الذهبية الموسم المقبل.

وقال فيريه في تصريحات نشرها صحيفة سبورت: " هناك دراسة سيتم مناقشتها في الفترة القادمة لتحسين نظام التصويت في عملية اختيار الفائز بالكرة الذهبية في المستقبل".


واضاف: " سنأخذ الوقت الكافي للتفكير في كيفية تحسين نظام التصويت في السنوات القادمة لكننا لن نتخذ قرارات بشكل سريع سوف ندرس الأمور أولا وبعدها سوف نقوم بتحسين النظام"

وعن تصويته في حفل الكرة الذهبية قال: " لقد اخترت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن لم أضع ميسي في المرتبة الأولى ولكن بالطبع ميسي يتسحق التتويج بالجائزة".

وتابع: " ما قاله ميسي عن ليفاندوفسكي وأحقيته في الفوز بالجائزة في 2020 كانت رسالة مهمة ولفتة طيبة من لاعب كبير مثل ميسي".


واضاف: " أود أن أوكد على أن ليفاندوفسكي لم يتم تأكيده كلاعب فائز بالكرة الذهبية في العام الماضي، لا يكن هناك تصويت، ليفاندوفسكي كانت لديه فرصة جيدة للفوز في العام الماضي ولكن لا أحد يملك دليلا على ذلك".
المصدر: وكالات
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