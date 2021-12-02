رياضة

كونتي: قيادة توتنهام التحدي الأكبر في مسيرتي حتى الآن

Lebanon 24
02-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-892697-637740487962988005.jpg
Doc-P-892697-637740487962988005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المدرب الإيطالي لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، أنطونيو كونتي، إن قيادة الجهاز الفني للنادي اللندني هو التحدي الأكبر الذي يواجهه طوال مسيرته حتى الآن.

وأضاف كونتي أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يدفع حاليا ثمن سماحه بتراجع مستواه على مدار سنوات.

وقال كونتي "هذا هو التحدي الأكبر لي.. نعم.. وأنا متحمس جدا. الأهم عندي الآن هو تأسيس قاعدة قوية وبعد ذلك البناء عليها.. خلال السنوات الماضية تراجع مستوى النادي باستمرار بعكس ما كان عليه عندما كنت مدربا لتشلسي"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتابع: "أعتقد أن توتنهام يدفع حاليا ثمن هذا التراجع.. الآن نحن بحاجة إلى بعض الوقت للبدء من جديد. لكني على ثقة بأن بوسعنا التحسن كثيرا".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-12-02
08:15 | 2021-12-02
08:00 | 2021-12-02
05:00 | 2021-12-02
02:00 | 2021-12-02
23:00 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website