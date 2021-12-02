كونتي: قيادة توتنهام التحدي الأكبر في مسيرتي حتى الآن

قال المدرب الإيطالي لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، أنطونيو كونتي، إن قيادة الجهاز الفني للنادي اللندني هو التحدي الأكبر الذي يواجهه طوال مسيرته حتى الآن.وأضاف كونتي أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يدفع حاليا ثمن سماحه بتراجع مستواه على مدار سنوات.وقال كونتي "هذا هو التحدي الأكبر لي.. نعم.. وأنا متحمس جدا. الأهم عندي الآن هو تأسيس قاعدة قوية وبعد ذلك البناء عليها.. خلال السنوات الماضية تراجع مستوى النادي باستمرار بعكس ما كان عليه عندما كنت مدربا لتشلسي"، وفقا لما ذكرته رويترز.وتابع: "أعتقد أن توتنهام يدفع حاليا ثمن هذا التراجع.. الآن نحن بحاجة إلى بعض الوقت للبدء من جديد. لكني على ثقة بأن بوسعنا التحسن كثيرا".