ردة فعل طريفة من المعلق على ظهور فتاة حسناء خلال مباراة الإمارات وسوريا بكأس العرب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لقطة طريفة للمعلق العماني خليل البلوشي أثناء تعليقه على مجريات مباراة الإمارات وسوريا ضمن بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وفي الدقيقة الـ67 من عمر المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1، أجرى المنتخب السوري تبديلًا حيث دخل لاعبه محمد المرمور إلى أرض الملعب، وبالتزامن مع التبديل وضع مخرج المباراة كاميرا البث التلفزيوني على إحدى المشجعات الجميلات المتواجدات على المدرجات ليبدأ معلق المباراة العماني خليل البلوشي بتكرار كلمة "مرمور" و"دخل مرمور" و"أووووووه يا مرمور آآه" بشكل طريف، وبعد أن نقل المخرج الكاميرا إلى أرض الملعب تابع البلوشي قائلا: "دخل مرمور من أجل أن يضيف الكثير من الحلاوة على أداء المنتخب السوري".