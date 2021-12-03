16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
أغرب هدف في الدوري الإنجليزي في شباك دي خيا... هذا ما حصل
Lebanon 24
03-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه أرسنال أمس الخميس أحد أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم ، وذلك في قمة مباريات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول، عندما نفذ أرسنال، ركلة ركنية، تسببت في سقوط الحارس ديفيد دي خيا أرضا، بعد لقطة مشتركة مع زميله فريد.
وتفاجأ المتابعون بوصول الكرة إلى الشباك في لحظة كان فيها الحارس الإسباني مستلقيا على الأرض ومديرا ظهره للملعب في الدقيقة 13، وهو ما أثار توقعات برفض الهدف لاحتمال إصابة دي خيا في كرة مشتركة عند بداية اللقطة.
غير أن لقطات الإعادة أظهرت أن دي خيا سقط أرضا بعد تدخل من زميله فريد، مع عدم وجود أي تدخل من لاعبي الفريق المنافس، وهو ما دفع الحكم لاحتساب الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
وأثارت اللقطة غضب الكثيرين من متابعي وعشاق "الشياطين الحمر الذين حملوا دي خيا مسؤولية الهدف لتعامله السيئ مع اللقطة وإدارة ظهره للملعب.
ومن حسن الحظ نجح فريد في تعويض الخطأ قبل نهاية الشوط الأول، عندما صنع هدف التعادل الذي أحرزه برونو فيرنانديز.
وانتهت بفوز يونايتد 3-2، وكان لفريد دور كبير في هذه النتيجة بمنحه تمريرة حاسمة في الهدف الأول، وتسببه بركلة الجزاء التي أحرز منها كريستيانو رونالدو الهدف الثالث.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟
00:05 | 2021-12-03
03/12/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!
Lebanon 24
لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!
14:00 | 2021-12-03
03/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يزفّ إلى اللبنانيين النبأ السّار.. "اليوم بدأت الإيجابية"!
Lebanon 24
وزير يزفّ إلى اللبنانيين النبأ السّار.. "اليوم بدأت الإيجابية"!
04:31 | 2021-12-03
03/12/2021 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-03
03/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد يقلّص فاتورة المولدات بقوّة.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ واحد يقلّص فاتورة المولدات بقوّة.. ما هو؟
11:29 | 2021-12-03
03/12/2021 11:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-12-03
"سر الأرقام".. ماذا يعني الرقم 7 والرقم 800 في حياة رونالدو؟
11:00 | 2021-12-03
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
08:00 | 2021-12-03
هكذا ردّ صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية
07:35 | 2021-12-03
أمام 40 الف مشجع.. شادي الحاج محمد يرفع العلم اللبناني في العراق (فيديو)
05:00 | 2021-12-03
في كأس العرب.. من هم أغلى 10 لاعبين في البطولة؟
23:22 | 2021-12-02
عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة.. توفي المدرب!
فيديو
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
04/12/2021 00:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
04/12/2021 00:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
04/12/2021 00:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact