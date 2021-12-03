رياضة

أغرب هدف في الدوري الإنجليزي في شباك دي خيا... هذا ما حصل

Lebanon 24
03-12-2021 | 14:00
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شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه أرسنال أمس الخميس أحد أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم ، وذلك في قمة مباريات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول، عندما نفذ أرسنال، ركلة ركنية، تسببت في سقوط الحارس ديفيد دي خيا أرضا، بعد لقطة مشتركة مع زميله فريد.

وتفاجأ المتابعون بوصول الكرة إلى الشباك في لحظة كان فيها الحارس الإسباني مستلقيا على الأرض ومديرا ظهره للملعب في الدقيقة 13، وهو ما أثار توقعات برفض الهدف لاحتمال إصابة دي خيا في كرة مشتركة عند بداية اللقطة.

غير أن لقطات الإعادة أظهرت أن دي خيا سقط أرضا بعد تدخل من زميله فريد، مع عدم وجود أي تدخل من لاعبي الفريق المنافس، وهو ما دفع الحكم لاحتساب الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأثارت اللقطة غضب الكثيرين من متابعي وعشاق "الشياطين الحمر الذين حملوا دي خيا مسؤولية الهدف لتعامله السيئ مع اللقطة وإدارة ظهره للملعب.

ومن حسن الحظ نجح فريد في تعويض الخطأ قبل نهاية الشوط الأول، عندما صنع هدف التعادل الذي أحرزه برونو فيرنانديز. 

وانتهت بفوز يونايتد 3-2، وكان لفريد دور كبير في هذه النتيجة بمنحه تمريرة حاسمة في الهدف الأول، وتسببه بركلة الجزاء التي أحرز منها كريستيانو رونالدو الهدف الثالث.
المصدر: روسيا اليوم
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