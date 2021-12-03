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رياضة
كلوب يرد بقوة على اتهامات نجمه صلاح بالأنانية
Lebanon 24
03-12-2021
|
23:00
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رفض الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الانتقادات الموجهة لنجم "الريدز" المصري محمد صلاح، والتي تتهمه في بعض الأحيان بالأنانية.
وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة ردًّا على سؤال هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: "لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي".
وأضاف: "لم ننتقده أبدًا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب".
وأضاف المدرب الألماني:"صلاح يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيًّا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة ... في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".
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