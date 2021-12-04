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رياضة
كم بلغ عدد المصوتين لميسي في المركز الأول بجائزة الكرة الذهبية؟
Lebanon 24
04-12-2021
|
02:00
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كشفت تقارير صحفية عن عدد الصحفيين الذين وقع اختيارهم على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الأول في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.
وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة قد أقامت حفلًا ضخمًا في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الماضي لتوزيع جوائز العام الحالي.
وحصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية باعتباره أفضل لاعب في العالم لعام 2021، وهي الكرة السابعة في تاريخه.
وستنشر مجلة "فرانس فوتبول" في عددها الصادر غدًا قائمة المصوتين في جائزة الكرة الذهبية، والتي تشمل 180 صحفيًا الذين يختارون بين 30 لاعبًا.
وسيتضح في العدد لمن صوت الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، ولكن شبكة "جول" في نسختها الفرنسية أشارت إلى أن 59 صحفيًا اختاروا ليونيل ميسي في المركز الأول.
في المقابل، وقع اختيار 45 صحفيا على روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ في المركز الثاني، ويليه جورجينيو لاعب تشيلسي الذي حصد أصوات 30 صحفيًا في المركز الأول.
بينما حصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد على 10 أصوات في المركز الأول، ويليه مواطنه نجولو كانتي لاعب تشيلسي بـ5 أصوات فقط.
(موقع بطولات)
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