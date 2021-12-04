رياضة

مدرب لبنان: نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام الجزائر.. نحن هنا من أجل الفوز

Lebanon 24
04-12-2021 | 05:00
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شدد التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لـ منتخب لبنان أنه سيسعى للمحافظة على الآمال ببلوغ الدور ربع النهائي من كأس العرب.

ويستعد المنتخب اللبناني لمواجهة نظيره الجزائري اليوم السبت لحساب المجموعة الرابعة.

وقال مدرب المنتخب اللبناني خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة أمام المنتخب المصري ولكن لم ترتق لمستوى الطموح الذي نتطلع له، ورغم ذلك نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب الجزائري الذي يميزه التنظيم وقمنا بالتحضير لهذه المواجهة بشكل جيد وركزنا على العامل الذهني".
 
وأشار "المنتخب الجزائري يضم أسماء لامعة وعددا بارزا من اللاعبين المحترفين".

وأضاف "بلا شك خسارتنا تعني الوداع المبكر من البطولة ونتيجة التعادل تبقي على آمالنا في المنافسة ونحن هنا من أجل الفوز ونريد الصعود الى الدور القادم، وأنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين ونملك الامكانية لإبراز قدراتنا وتقديم العرض المطلوب".

وأكمل "اعتبر الجزائر ومصر هما أكثر المنتخبات المرشحة للقب ولكن نحن بالمقابل أظهرنا صورة قوية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وواجهنا منتخبات كبيرة وتمكنا من فرض شخصيتنا وأسلوبنا".

ومن جانبه، وصف نادر مطر لاعب المنتخب اللبناني مواجهة منتخب الجزائر غدا بالصعبة، في ظل الجودة التي تميز المنتخب الجزائري وحسن التنظيم في كافة الخطوط.

وأضاف لاعب المنتخب اللبناني: "أفضل اللعب بشكل هجومي ولكن بالمقابل علينا التعامل بصورة مختلفة مع المنتخب الجزائري واغلاق مناطقنا الخلفية".

وأتم "بلا شك المنتخب الجزائري من الصعب اللعب أمامه بأسلوب هجومي بحت ولابد من اتباع طريقة الأداء المتوازن والحذر لاسيما على مستوى الخطوط الخلفية".
 
(موقع في الغول)
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