رياضة

من جديد... مبابي يلمح بالانتقال إلى الدوري الإسباني

Lebanon 24
04-12-2021 | 08:00
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يظل مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أحد أكبر الأشياء المجهولة في كرة القدم الأوروبية في هذه المرحلة من الموسم.

الفرنسي، الذي لم يجدد مع باريس سان جيرمان ولا يبدو أنه سيفعل ذلك، سيكون حراً في التفاوض على وجهته الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل.

ويستمر المهاجم الفرنسي مبابي في إثارة ريال مدريد برموز صغيرة، وكانت تلميحاته الأخيرة، في مقابلة مع تييري هنري لـ "Amazon Prime Video".


وقال مبابي: "لغتي الإسبانية مثل الإنجليزية، جيدة جدًا أيضًا، ذلك لأنني أردت دائمًا أن أكون لاعب كرة قدم رائعًا وشخصية عامة مهمة".

وأضاف: "الآن، لا يمكنك أن تكون نجمًا دوليًا وتتحدث الفرنسية فقط، هذا لا ليس له أي معنى، إذا وصلت إلى إسبانيا وتعرف كيف تتحدث.. سيكون كل شيء أفضل".

ويرتبط كيليان مبابي بإمكانية الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل بصفقة انتقال حر.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد حث مبابي على الانتقال للنادي الملكي، ويمكنك مطالعة تصريحاته من هنا.
 
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