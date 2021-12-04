رياضة

ميسي يشكو لسواريز معاناته مع سان جيرمان

Lebanon 24
04-12-2021 | 11:00
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كشف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ونجم برشلونة الأسبق عن حديثه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقضي موسمه الأول بقميص باريس سان جيرمان.

وقال سواريز البالغ 34 عامًا، إن زميله السابق في برشلونة يعاني من اللعب في البرد وتحت الجليد في باريس.

ويشكو الأرجنتيني من أنه يواجه ظروفًا غير عادية مع النادي الفرنسي.

وأكد الأوروغواياني في تصريحات أبرزتها صحيفة Onze Mondial نقلا عن TNT Sports، أنه على اتصال مستمر بميسي ويتواصلان كل يوم.
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