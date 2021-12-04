سحق خصمه بضربة رأس مدمرة خلال 13 ثانية (فيديو)

أسقط الأميركي كلايتون كاربنتر مواطنه رودني كيلوهي بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن بطولة LFA 119 للفنون القتالية المختلطة MMA في ولاية أريزونا الأميركية.



واحتاج كاربنتر الملقب بـ"الإسمنت" إلى 13 ثانية فقط، لتوجيه ركلة رأس مدمرة نحو كيلوهي الملقب بـ "الكابتن"، ليطيح به أرضًا في الجولة الأولى من النزال.

بهذا حقق الأميركي البالغ 25 عامًا فوزه الخامس على التوالي من دون أي خسارة.



وهو النزال الثالث الذي يخوضه كاربنتر ضمن بطولات LFA، وقبل أن يبدأ مسيرته المهنية، تنافس كاربنتر ضمن نزالات MMA للهواة.