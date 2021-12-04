رياضة

خسارة ثانية للبنان امام الجزائر في كأس العرب في قطر

Lebanon 24
04-12-2021 | 10:56
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عانى لبنان خسارته الثانية امام الجزائر بطلة أفريقيا 0 - 2 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب استاد الجنوب، في المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة لمسابقة كأس العرب العاشرة في كرة القدم، التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتكرر سيناريو مباراة لبنان امام مصر، وسجلت الجزائر إصابة التقدم من ضربة جزاء "بنالتي" عبر ياسين براهيمي في الدقيقة 69. ثم أضاف الطيب المزياني إصابة التعزيز الثانية في الدقيقة 92.

ويختتم لبنان مبارياته امام السودان التاسعة مساء الثلاثاء 6 كانون الاول.
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