رياضة

تمريرة صلاح وهدف أوريغي ينقذان ليفربول في الوقت القاتل

Lebanon 24
04-12-2021 | 23:00
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حقق ليفربول الإنكليزي فوزا ثمينا، جاء بينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز، وضعه في الصدارة مؤقتا.

وبينما وقف دفاع وولفرهامبتون سدا منيعا أمام ليفربول طوال المباراة الصعبة بالجولة 15 من منافسات البريميرليغ، سقط في الدقيقة 94 بهدف "قاتل".
ونجح النجم المصري محمد صلاح باختراق دفاع وولفرهامبتون من الجهة اليمنى، مستغلا سرعته الفائقة، ليمرر كرة على طبق من ذهب للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي الذي استدار ثم أودعها الشباك.

ويعتبر أوريغي "ملك" الأهداف الحاسمة لليفربول، ولطالما سجل أهدافا حاسمة في السابق عند دخوله كبديل.

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي مؤقتا، برصيد 34 نقطة، مستغلا خسارة تشلسي قبلها بساعات، لكنه سيفقد الصدارة في حال انتصار مانشستر سيتي على واتفورد لاحقا السبت.
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