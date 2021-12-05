22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
مفارقة غريبة.. "القرعة" قد تكون الفيصل في موقعة مصر والجزائر
Lebanon 24
05-12-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق المنتخب المصري انتصارا عريضا، على نظيره السوداني، بخماسية نظيفة، في بطولة كأس العرب، أهلته لربع النهائي، لكنها مهدت لمفارقة غريبة مقبلة.
وبالانتصار بنتيجة 5-0، تأهل المنتخب المصري لدور ربع النهائي من البطولة، رفقة المنتخب الجزائري الذي هزم لبنان 2-0 قبلها بساعات.
ويتساوى المنتخبات المصري والجزائري بعدد النقاط والأهداف، حيث سجل كل منهما 6 أهداف ولم يستقبل أهدافا، مما يعني أن مواجهتهما يوم الثلاثاء ستقرر متصدر المجموعة، الذي سيسعى لتجنب المنتخب المغربي القوي.
ولكن في حال التعادل، سيتم اللجوء إلى القرعة، بسبب التعادل بالأهداف المسجلة والمستقبلة، والتعادل في النقاط المخصومة من البطاقات الصفراء، وفقا لقانون اللعب النظيف.
قانون الفيفا
وينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللجوء إلى فارق الأهداف، في حال تساوى فريقان بالنقاط في المجموعة.
ومع التعادل بالنقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يتم اللجوء للعب النظيف، مما يعني الأفضلية للفريق الأقل حصولا على البطاقات الصفراء.
وحصل لاعبو المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء خلال البطولة، مما يعني خصم 3 نقاط في اللعب النظيف.
أما المنتخب الجزائري، فحصل على بطاقة حمراء واحدة غير مباشرة، مما يعني خصم 3 نقاط أيضا في سجل اللعب النظيف.
وبعد التساوي بكل الأرقام، سيؤدي تعادل الجزائر ومصر يوم الثلاثاء، إلى لجوء البطولة للقرعة، لتحديد المتصدر.
وتكمن أهمية المتصدر للمجموعة الرابعة في تجنبه للمنتخب المغربي في ربع النهائي، المرشح الأول للقب، عطفا على المستوى الذي قدمه حتى الآن.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
تغريدات جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدات جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيها
16:13 | 2021-12-04
04/12/2021 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد
07:37 | 2021-12-04
04/12/2021 07:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة تُكشف.. هذا ما قاله بن سلمان لميقاتي
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة تُكشف.. هذا ما قاله بن سلمان لميقاتي
11:54 | 2021-12-04
04/12/2021 11:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
Lebanon 24
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
13:36 | 2021-12-04
04/12/2021 01:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج يسود السوق.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعرٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج يسود السوق.. كم بلغ اليوم؟
15:14 | 2021-12-04
04/12/2021 03:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2021-12-05
الشرطة الإيطالية قد تستمع لرونالدو بعد اقتحامها لمكاتب يوفنتوس
02:00 | 2021-12-05
مصر تدك السودان بخماسية وتتأهل إلى ربع نهائي "العرب"
23:00 | 2021-12-04
تمريرة صلاح وهدف أوريغي ينقذان ليفربول في الوقت القاتل
16:00 | 2021-12-04
سحق خصمه بضربة رأس مدمرة خلال 13 ثانية (فيديو)
14:00 | 2021-12-04
راموس يتورط في خطأ محرج (فيديو)
11:00 | 2021-12-04
ميسي يشكو لسواريز معاناته مع سان جيرمان
فيديو
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
05/12/2021 12:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
05/12/2021 12:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
05:35 | 2021-12-04
05/12/2021 12:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact