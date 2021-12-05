رياضة

مفارقة غريبة.. "القرعة" قد تكون الفيصل في موقعة مصر والجزائر

Lebanon 24
05-12-2021 | 00:00
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حقق المنتخب المصري انتصارا عريضا، على نظيره السوداني، بخماسية نظيفة، في بطولة كأس العرب، أهلته لربع النهائي، لكنها مهدت لمفارقة غريبة مقبلة.


وبالانتصار بنتيجة 5-0، تأهل المنتخب المصري لدور ربع النهائي من البطولة، رفقة المنتخب الجزائري الذي هزم لبنان 2-0 قبلها بساعات.

ويتساوى المنتخبات المصري والجزائري بعدد النقاط والأهداف، حيث سجل كل منهما 6 أهداف ولم يستقبل أهدافا، مما يعني أن مواجهتهما يوم الثلاثاء ستقرر متصدر المجموعة، الذي سيسعى لتجنب المنتخب المغربي القوي.


ولكن في حال التعادل، سيتم اللجوء إلى القرعة، بسبب التعادل بالأهداف المسجلة والمستقبلة، والتعادل في النقاط المخصومة من البطاقات الصفراء، وفقا لقانون اللعب النظيف.
قانون الفيفا

وينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللجوء إلى فارق الأهداف، في حال تساوى فريقان بالنقاط في المجموعة.

ومع التعادل بالنقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يتم اللجوء للعب النظيف، مما يعني الأفضلية للفريق الأقل حصولا على البطاقات الصفراء.

وحصل لاعبو المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء خلال البطولة، مما يعني خصم 3 نقاط في اللعب النظيف.

أما المنتخب الجزائري، فحصل على بطاقة حمراء واحدة غير مباشرة، مما يعني خصم 3 نقاط أيضا في سجل اللعب النظيف.

وبعد التساوي بكل الأرقام، سيؤدي تعادل الجزائر ومصر يوم الثلاثاء، إلى لجوء البطولة للقرعة، لتحديد المتصدر.

وتكمن أهمية المتصدر للمجموعة الرابعة في تجنبه للمنتخب المغربي في ربع النهائي، المرشح الأول للقب، عطفا على المستوى الذي قدمه حتى الآن.
المصدر: سكاي نيوز
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