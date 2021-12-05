مفارقة غريبة.. "القرعة" قد تكون الفيصل في موقعة مصر والجزائر

حقق المنتخب المصري انتصارا عريضا، على نظيره السوداني، بخماسية نظيفة، في بطولة كأس العرب، أهلته لربع النهائي، لكنها مهدت لمفارقة غريبة مقبلة.وبالانتصار بنتيجة 5-0، تأهل المنتخب المصري لدور ربع النهائي من البطولة، رفقة المنتخب الجزائري الذي هزم لبنان 2-0 قبلها بساعات.ويتساوى المنتخبات المصري والجزائري بعدد النقاط والأهداف، حيث سجل كل منهما 6 أهداف ولم يستقبل أهدافا، مما يعني أن مواجهتهما يوم الثلاثاء ستقرر متصدر المجموعة، الذي سيسعى لتجنب المنتخب المغربي القوي.ولكن في حال التعادل، سيتم اللجوء إلى القرعة، بسبب التعادل بالأهداف المسجلة والمستقبلة، والتعادل في النقاط المخصومة من البطاقات الصفراء، وفقا لقانون اللعب النظيف.