رياضة

مصر تدك السودان بخماسية وتتأهل إلى ربع نهائي "العرب"

Lebanon 24
05-12-2021 | 02:00
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حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على نظيره السوداني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.


وانتصر "الفراعنة" بنتيجة 5-0 على المنتخب السوداني، في مباراة كانت من طرف واحد، وشهدت بطاقتين حمراويتين للسودان.

وتناوب 5 لاعبين من منتخب مصر على تسجيل الأهداف الخمسة، التي توزعت بين الشوطين، فسجل أحمد رفعت وأحمد سيد ومحمود حمدي الونش وحسين فيصل ومحمد شريف.
وبالانتصار العريض، تأهل المنتخب المصري لدور ربع النهائي من البطولة، رفقة المنتخب الجزائري الذي هزم لبنان 2-0 قبلها بساعات.

ويتساوى المنتخبات المصري والجزائري بعدد النقاط والأهداف، مما يعني أن مواجهتهما يوم الثلاثاء ستقرر متصدر المجموعة، الذي سيسعى لتجنب المنتخب المغربي القوي.
المصدر: سكاي نيوز
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