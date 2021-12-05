الريال يبتعد في صدارة الليغا.. وسقوط لبرشلونة وأتلتيكو في معقليهما

عزّز ريال مدريد صدارته إلى ثماني نقاط عن أقرب منافسيه وذلك بعد فوزه على مضيفه ريال سوسييداد ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة السبت، والتي شهدت أيضاً خسارة أولى لتشافي على رأس الجهاز الفني لبرشلونة أمام ريال بيتيس 1-صفر، فضلا عن الهزيمة المرّة التي تعرّض لها أتلتيكو مدريد حامل اللقب أمام ريال مايوركا 1-2، لتصب جميع هذه النتائج في مصلحة الفريق الملكي.فعلى ملعب أنويتا، نجح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة أمام سوسييداد الذي تصدر الـ "لا ليغا" لفترة قبل أن يتعرّض لسلسلة هزائم أبعدته عن المركز الأول، وذلك بفضل هدفي البرازيلي فينيسيوس جونيور (47) والبديل الصربي لوكا يوفيتش (57).ورفع ريال رصيده إلى 39 نقطة متقدما على إشبيلية الثاني بفارق ثماني نقاط (31)، وريال بيتيس الثالث (30) وأتلتيكو الرابع (29).الخسارة الأولى لتشافي المدرب مع برشلونةمُني برشلونة بخسارته الأولى في حقبة مدربه الجديد تشافي وذلك على يد ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في عقر دار النادي الكاتالوني ملعب "كامب نو".وبعدما استهل مشواره التدريبي الجديد مع "البلاوغرانا" بانتصار على إسبانيول 1-0 ثمّ فياريال 3-1 في الدوري، إضافة إلى تعادل سلبي امام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال اوروبا، فشل تشافي في تحقيق فوزه الثالث تواليًا وسقط في الامتار الأخيرة أمام ضيفه بيتيس بعد هدف لخوانمي في الدقيقة 79.وبفوزه هذا، تقدم ريال بيتيس للمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يحتل برشلونة المتعثر والطامح للخروج من كبوة رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، المركز السابع بـ 23 نقطة.وفشل برشلونة بالتالي الاستعداد بشكل مثالي للامتحان المصيري والصعب الذي ينتظره خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ويتوقف على نتيجته ما إذا كان سيتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية من عدمه.وعلق تشافي على خسارة فريقه الأولى في عهده بقوله "الهدف الذي دخل مرمانا أزعجني كثيرا لأننا عملنا على هذه النواحي خلال التدريبات"، وأردف قائلا "لم نكن نستحق الخسارة".خسارة مربكة لأتلتيكو قبل دربي مدريدمن ناحية أخرى، تعرّض أتلتيكو مدريد إلى خسارة مربكة قبل دربي مدريد الأسبوع المقبل وذلك على يد ريال مايوركا بنتيجة 2-1، علماً أنّ أتلتيكو كان متقدما بالنتيجة حتى الدقيقة 80.وتراجع بطل إسبانيا إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أي بفارق عشر نقاط عن ريال المتصدر، وفرّط أيضا بفرصة العودة إلى المركز الثاني الذي بات من نصيب إشبيلية الفائز على فياريال 1-صفر.بدوره، تقدم مايوركا إلى المركز 12 برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، بخلاف العديد من الفرق الأخرى التي تملك مباراة مؤجلة.إشبيلية في المركز الثانيوتقدّم إشبيلية إلى المركز الثاني، عقب فوزه المهم على فياريال 1-صفر.وعلى ملعب رامون سانشيس بيسخوان، سجّل هدف الفوز لإشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (16)، ليصبح على بعد خمس نقاط من ريال مدريد المتصدر.ويقدّم إشبيلية موسمًا مميزًا حتى الآن بقيادة المدرب جوليان لوبيتيغي، كما أنّ رابع الموسم الماضي، ينافس أيضًا بقوة على جبهة دوري أبطال أوروبا حيث يقاتل من أجل نيل بطاقة تأهل مع الثنائي ليل الفرنسي المتصدر (8) وريد بول سالزبورغ النمسوي الثاني (7) حيث يحتل الفريق الإسباني المركز الثالث بست نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.وجاء هدف الفوز لإشبيلية مبكرًا عن طريق لاعب الوسط أوكامبوس إثر كرة رأسية وضعها في الزاوية اليمنى عقب تمريرة عرضية من مواطنه ماركوس أكونيا (16).