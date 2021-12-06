رياضة

تصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير الجدل!

Lebanon 24
06-12-2021 | 02:00
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أثارت تصريحات لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي حول رأيه في شرب الخمر تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح محمد صلاح جاء خلال مقابلة مع الإعلامي المصري، عمرو أديب نُشر عبر منصة شاهد، حيث قال: "بحس إني أنا عمري مثلا نفسي ما راحت إني أشرب حاجة، حقيقي السؤال مبفكرش فيه كثير.."


وحول الحفلات التي يتضمنها شرب للكحول، رد محمد صلاح: "الناس هنا ما بيضغطوش حد أنه يعمل حاجة، بس أنا في الآخر بحس إني أنا عمري مثلا ما حد ضغطني انه لازم تشرب كذا، لأ، ونفسي نفسها مش عايز أشرب مش عايز أجرب يعني".
 
وبعد ساعات على تداول تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر وحكم شربه، قائلة: "عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".
 
وأضافت في تغريدة منفصلة: "تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين".
المصدر: سي ان ان
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