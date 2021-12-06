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رياضة
لاعب يطلب من ميسي ونيمار التحسن أكثر
Lebanon 24
06-12-2021
|
05:00
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أكد كيليان مبابي أنه يجب عليه وعلى زميليه في هجوم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار التحسن بعد البداية المتواضعة لهم هذا الموسم مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
ويقدم مبابي أداء رائعا لكن نيمار يعاني للوصول إلى مستواه بينما لم يتأقلم ميسي مع الفريق منذ انضمامه هذا الموسم قادما من برشلونة.
وقال مبابي في مقابلة مع تييري هنري بثتها خدمة "برايم فيديو": نحن نعلم أنه يجب علينا تقديم المزيد. وأجاب عند سؤاله بشأن افتقار هجوم الفريق التوازن وعدم التعاون بشكل جيد مع الآخرين: نحن بحاجة لتقديم شيء ما لضمان عدم فقدان التعاون مع بقية اللاعبين على المستويين الدفاعي والهجوم.
ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري متفوقا بفارق 11 نقطة على ستاد رين ثاني الترتيب.
المصدر: العربية
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