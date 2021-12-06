رياضة

هذا هو سر تخلي ميسي عن القميص 10 في باريس سان جرمان

Lebanon 24
06-12-2021 | 08:00
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" عن العديد من الأمور المتعلقة برحيله عن برشلونة، وانضمامه لباريس سان جرمان، هذا إلى جانب حياته الشخصية.


وقال ميسي لمجلة "فرانس فوتبول": "أشعر بالسعادة إزاء كل ما حققته، ولكن عليّ أن أعترف بوجود منغصات، إذ لا يمكنني الاستمتاع بقضاء الوقت مع عائلتي في الخارج دون أن يقاطعنا أحد".

وأضاف: "اعتدت على الأمر. أنا بطبعي خجول بعض الشيء، ولكني شخص مختلف مع أصدقائي وعائلتي وأولئك الذين أعرفهم جيدا".
 
وردا على سؤال حول المنافسة مع كريستيانو رونالدو بتسجيل أكبر عدد من الأهداف، أوضح ميسي: "ليس الدافع لذلك التغلب على رونالدو، ولكن الأمر ساعدني على التطور في مسيرتي. عندما كنا بالدوري الإسباني، كانت المنافسة معه رائعة. طموحي يتمثل بأن أكون الأفضل. منذ صغري وأنا أكره الهزيمة، وما زلت أحب الفوز بجميع المباريات التي أخوضها".

وعن قبوله بارتداء القميص الذي يحمل رقم 30 في باريس سان جرمان بدلا عن 10 الذي يرتديه نيمار، أوضح "البرغوث": "كان نيمار يحمل هذا الرقم، وكنت لاعبا جديدا وافدا للفريق الفرنسي. لقد قدم نيمار لي ذلك القميص ولكني رأيت أنه من الصواب احتفاظه بذلك الرقم. أعرف نيمار جيدا وقضينا وقتا ممتعا في برشلونة، وهي من أصدقائي المقربين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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