20
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
مبابي: أريد الرحيل عن باريس سان جرمان
Lebanon 24
06-12-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري.
وقال مبابي (22 عاما)، خلال فيلم وثائقي يعرض على منصة "أمازون"، إنه وصل لقناعة شخصية بضرورة الرحيل عن ناديه، أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في "يورو 2020" التي أقيمت الصيف الماضي.
وكان النجم الدولي، ولا يزال على ما يبدو، هدفا لريال مدريد الإسباني، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نقطة اتفاق.
وأوضح مبابي في حديث مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري في الفيلم الوثائقي: "خلال بطولة يورو 2020، طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة وتحدثت كثيرا مع والديّ".
وتابع: "عرفت وقتها أنني أريد مغادرة باريس سان جرمان. طلب مني والداي التركيز فقط على أرضية الملعب، ربما لأنني كنت أبذل الكثير من الجهد في أشياء أخرى".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
15:34 | 2021-12-05
05/12/2021 03:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
13:54 | 2021-12-05
05/12/2021 01:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
03:10 | 2021-12-06
06/12/2021 03:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟
Lebanon 24
5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟
00:06 | 2021-12-06
06/12/2021 12:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بكم أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
بكم أقفل الدولار مساء اليوم؟
14:57 | 2021-12-05
05/12/2021 02:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2021-12-06
هذا هو سر تخلي ميسي عن القميص 10 في باريس سان جرمان
05:00 | 2021-12-06
لاعب يطلب من ميسي ونيمار التحسن أكثر
02:00 | 2021-12-06
تصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير الجدل!
14:00 | 2021-12-05
تشافي يتحدث بعد "نهاية شهر العسل": أنا أتألم
11:00 | 2021-12-05
نجم ميلان بن ناصر: ليفربول يمنعنا من الاحتفال
08:00 | 2021-12-05
الريال يبتعد في صدارة الليغا.. وسقوط لبرشلونة وأتلتيكو في معقليهما
فيديو
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
08:00 | 2021-12-06
06/12/2021 19:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
06/12/2021 19:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
06/12/2021 19:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact