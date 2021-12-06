رياضة

مبابي: أريد الرحيل عن باريس سان جرمان

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-894019-637743897661232456.jpg
Doc-P-894019-637743897661232456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري.

وقال مبابي (22 عاما)، خلال فيلم وثائقي يعرض على منصة "أمازون"، إنه وصل لقناعة شخصية بضرورة الرحيل عن ناديه، أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في "يورو 2020" التي أقيمت الصيف الماضي.

وكان النجم الدولي، ولا يزال على ما يبدو، هدفا لريال مدريد الإسباني، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نقطة اتفاق.

وأوضح مبابي في حديث مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري في الفيلم الوثائقي: "خلال بطولة يورو 2020، طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة وتحدثت كثيرا مع والديّ".

وتابع: "عرفت وقتها أنني أريد مغادرة باريس سان جرمان. طلب مني والداي التركيز فقط على أرضية الملعب، ربما لأنني كنت أبذل الكثير من الجهد في أشياء أخرى".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-12-06
05:00 | 2021-12-06
02:00 | 2021-12-06
14:00 | 2021-12-05
11:00 | 2021-12-05
08:00 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website