19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ميسي وأسرته غارقون في الذهب! (صورة)
Lebanon 24
06-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة أسرته مع الكرات الذهبية السبع التي نالها "البرغوث" في مسيرته الحافلة.
وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بسبع كرات، بعد تتويجه بالجائزة المرموقة مطلع الأسبوع الماضي، وبات يتقدم بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
وتداول رواد مواقع التواصل، صورة لميسي برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة وهم يجلسون على الأريكة ويمسك كل واحد منهم بكرة ذهبية فيما وضعت كرتان أمامهم.
وعلق أحد الرواد على الصورة قائلا: "ميسي وأسرته غارقون في الذهب"، في إشارة إلى كثرة الكرات الذهبية التي يفوق عددها أفراد أسرة النجم الأرجنتيني.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
03:10 | 2021-12-06
06/12/2021 03:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟
Lebanon 24
5 أبراج أكثر عرضة للانفصال... ما السبب؟
00:06 | 2021-12-06
06/12/2021 12:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
14:00 | 2021-12-06
06/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
11:11 | 2021-12-06
06/12/2021 11:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
07:29 | 2021-12-06
06/12/2021 07:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-12-06
6 أهداف في 37 دقيقة!
11:00 | 2021-12-06
مبابي: أريد الرحيل عن باريس سان جرمان
08:00 | 2021-12-06
هذا هو سر تخلي ميسي عن القميص 10 في باريس سان جرمان
05:00 | 2021-12-06
لاعب يطلب من ميسي ونيمار التحسن أكثر
02:00 | 2021-12-06
تصريح محمد صلاح عن شرب الخمر يثير الجدل!
14:00 | 2021-12-05
تشافي يتحدث بعد "نهاية شهر العسل": أنا أتألم
فيديو
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
14:00 | 2021-12-06
07/12/2021 00:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
08:00 | 2021-12-06
07/12/2021 00:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
07/12/2021 00:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact