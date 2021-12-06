رياضة

ميسي وأسرته غارقون في الذهب! (صورة)

Lebanon 24
06-12-2021 | 14:00
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة أسرته مع الكرات الذهبية السبع التي نالها "البرغوث" في مسيرته الحافلة.

وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بسبع كرات، بعد تتويجه بالجائزة المرموقة مطلع الأسبوع الماضي، وبات يتقدم بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

وتداول رواد مواقع التواصل، صورة لميسي برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة وهم يجلسون على الأريكة ويمسك كل واحد منهم بكرة ذهبية فيما وضعت كرتان أمامهم.

 وعلق أحد الرواد على الصورة قائلا: "ميسي وأسرته غارقون في الذهب"، في إشارة إلى كثرة الكرات الذهبية التي يفوق عددها أفراد أسرة النجم الأرجنتيني.
 
صورة
المصدر: روسيا اليوم
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