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رياضة
أمر بإزالة فندق ميسي في برشلونة
Lebanon 24
07-12-2021
|
02:00
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يواجه ليونيل ميسي هدم فندقه الفاخر في إسبانيا بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني بعد تلقيه أمر محكمة بالإزالة.
اشترى الأرجنتيني المبنى، الذي يضم 77 غرفة، مقابل 30 مليون يورو (26.01 مليون جنيه إسترليني) ، في عام 2017.
ويقع المبنى بالقرب من الشاطئ وممشى الواجهة البحرية في سيتجيس، على بعد 40 كم من برشلونة.
ومع ذلك ، وفقًا لتقارير في إسبانيا ، وافقت بلدية سيتجيس بالفعل على هدم المبنى قبل أن يشتريه الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات.
وفقًا لـ موقع صحيفة الكونفيدسيال ، وفقًا لـ صحيفة الميرور، فإن شرفات الفندق كبيرة جدًا ولا تلبي متطلبات التخطيط. علاوة على ذلك ، فإن أي محاولات لتقليص حجم الشرفات قد تؤدي إلى انهيار الفندق بأي حال من الأحوال.
هناك مشاكل أخرى مع المبنى، مع فشل خطة الأمن للحرائق في المبنى أيضًا في تلبية المعايير المحلية.
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