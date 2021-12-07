رياضة

فيروس كورونا يتفشى داخل توتنام

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-894286-637744571272153021.jpg
Doc-P-894286-637744571272153021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني نادي توتنام من تفشي فيروس كورونا داخل الفريق مع اقتراب فترة أعياد الميلاد والتي تزدحم فيها جدول المباريات.

بحسب ألاسداير جولد من فوتبول لندن، فإن هناك عديد الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم التدريبي.
ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين حتى الآن.
 
وسيخضع المصابون لاختبار PCR يوم الثلاثاء قبل اتخاذ أي قرار.
 
ويلعب توتنام 8 مباريات بداية من 9 ديسمبر وحتى بداية العام الجديد.

يذكر أن لاعبان من توتنام جاءت نتيجة الفحص الخاص بهما إيجابية قبل أن تتأكد سلبية الفحص بعد ذلك بيوم واحد.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.
 
(في الجول)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-12-07
08:00 | 2021-12-07
02:00 | 2021-12-07
23:00 | 2021-12-06
16:00 | 2021-12-06
14:00 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website