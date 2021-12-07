إبرا يختار رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم.. من هو الرياضي الأعظم برأيه؟





وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها جريدة آس الإسبانية: "بالنسبة لي رونالدو الظاهرة هو أعظم من لعب كرة القدم".



وحين سُئل هل أكثر من مارادونا؟ رد قائلا "لم أعش في زمن مارادونا، ربما هو الأقوى على الإطلاق لأجيال أخرى، لكني رأيت رونالدو وحاول تقليده كطفل". اختار زلاتان إبراهيموفيتش الظاهرة البرازيلية كريستيانو رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم، كما وقع اختياره على الملاكم الشهير محمد علي كأعظم رياضي.وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها جريدة آس الإسبانية: "بالنسبة لي رونالدو الظاهرة هو أعظم من لعب كرة القدم".وحين سُئل هل أكثر من مارادونا؟ رد قائلا "لم أعش في زمن مارادونا، ربما هو الأقوى على الإطلاق لأجيال أخرى، لكني رأيت رونالدو وحاول تقليده كطفل".

السؤال التالي كان عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فرد زلاتان قائلا "كلاهما قوي جدًا. سيكون خيارًا صعبًا. إذا كان علي أن اختار، سأختار ميسي لأنني لعبت معه، ورأيته عن كثب وأعلم أن كل مهاراته طبيعية وليست مكتسبة".

وأضاف "اختار الملاكم الراحل محمد علي كأعظم رياضي".



وأوضح أن اختياره له ليس فقط بسبب قدراته الرياضية، ولكن أيضا بسبب سلوكه خارج الحلبة".



وأتم المهاجم السويدي: "بسبب شخصيته وقوته، لقد كان يتحدث ويفعل ما يقوله".

(في الجول)