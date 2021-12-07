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رياضة
ليفاندوفسكي يخرج عن صمته... ويعلّق لاول مرّة على إعطاء الكرة الذهبية لميسي
Lebanon 24
07-12-2021
|
11:00
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خرج الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صمته، وكشف عن مشاعره بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية، كما "هاجم" ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة الكبيرة.
وتوجت مجلة "فرانس فوتبول" النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أسبوع، في حفل كبير بباريس.
ولكن خسارة ليفاندوفسكي للجائزة، أثار جدلا كبيرا، حيث يرى الكثير من الخبراء أن النجم البولندي كان الأحق بالجائزة، بسبب تألقه اللافت خلال العام، وتحطيمه جميع الأرقام التهديفية.
وقال ليفاندوفسكي في لقاء مع محطة "كانال سبورتوفيم" البولندية: "كنت أود لو أن تصريحات اللاعب الكبير ميسي الرسمية كانت لبقة وصادقة ولم تكن كلمات فارغة".
وكشف ليفاندوفسكي عن مشاعره تجاه الخسارة: "لا أستطيع أن أنكر أني أشعر بالحزن. أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن".
المصدر: سكاي نيوز
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