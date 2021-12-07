رياضة

لبنان يودع كأس العرب 2021 بفوز على السودان

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:37
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أنهى المنتخب اللبناني مشاركته في كأس العرب، فيفا قطر 2021، بانتصار على حساب منتخب السودان بنتيجة 1ـ0، الثلاثاء، ليحقق فوزه الوحيد في البطولة، ويؤكد مستواه الجيد في أول مباراتين عندما خسر بصعوبة كبيرة ضد المنتخب المصري ثم الجزائري.

أما منتخب السودان، فقد غادر البطولة بعد ثلاث هزائم، كما أنّه فشل في تسجيل أي هدف خلال هذه النسخة وأظهر ضعفاً دفاعياً فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات.

فرص لبنانية في الشوط الأول
وسيطر منتخب لبنان على الشوط الأول، وكان المبادر بالهجوم وضغط على منافسه بشكل متواصل حيث كانت الفرص الخطيرة لصالحه واقترب مرّتين من تسجيل هدف السبق ولكن الحارس علي أبوعشرين، لعب دوراً مهماً في بقاء النتيجة متعادلة.

ولم يُظهر المنتخب السوداني، رغبة كبيرة في محور الصورة السلبية التي تركبها بعد أول مباراتين في البطولة، حيث كانت هجوماته دون خطورة على دفاع منافسه، وتكررت المشاكل التي ظهرت في بداية البطولة من خلال سوء التنظيم رغم المهارات الفنية للاعبيه.

إثارة وخطأ من الحارس
وجاء الشوط الثاني مثيراً، بعد أن توفرت فرص التسجيل للمنتخبين، إذ حسن المنتخب السوداني مستواه من الجانب الهجومي، كما أن الاندفاع البدني المبالغ فيه جعل كل فريق ينهي المواجهة محروماً من خدمات أحد اللاعبين، وظهر الإرهاق على اللاعبين خلال هذه الفترة، وهو ما أثر في المستوى الفني في آخر الدقائق.

وبعد أن تألق في الشوط الأول، ولعب دوراً مهماً في خروج منتخب السودان بالتعادل، ارتكب الحارس أبوعشرين خطأ في الدقيقة 76، بعد فشله في إبعاد الكرة، ليهدي منافسه هدفاً لم يكن متوقعاً، نظراً لأن اللعب كان متكافئاً قبل إحراز الهدف.
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