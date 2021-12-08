رياضة

إصابة لاعب تشيلسي كوفاتشيتش بفيروس كورونا

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:00
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أصيب لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بفيروس كورونا بعد يوم فقط على معاودته تمارينه مع فريقه تشيلسي الإنكليزي، وذلك بحسب ما أعلن مدربه الألماني توماس توخل.
 
 
وغاب ابن الـ27 عاماً عن الملاعب منذ أواخر تشرين الأول بسبب الإصابة، وكان توخل يمني النفس باستعادة خدماته هذا الأسبوع بعد معاودته التمارين مع بطل دوري أبطال أوروبا.

لكن بعد يوم على معاودته تمارينه مع زملائه، جاءت نتيجة كوفاتشيتش إيجابية بفيروس كورونا "وهو في الحجر الصحي لبضعة أيام" بحسب ما أفاد توخل عشية لقاء زينيت سان بطرسبورغ الروسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، و"هذه بالتالي انتكاسة كبيرة له شخصياً ولنا جميعاً" كما أضاف الألماني.

وكشف توخل أن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي ما زال خارج الفريق بسبب الإصابة التي ستحرم النادي اللندني أيضاً من خدمات لاعب وسطه الآخر الإيطالي جورجينيو الذي يعاني من آلام في الظهر.

وضمن تشيلسي تأهله الى ثمن النهائي عن المجموعة الثامنة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، وسيضمن صدارته الأربعاء في حال فوزه في روسيا، وحتى أن تعادله سيكون كافياً شرط عدم فوز عملاق تورينو على أرضه ضد مالمو السويدي.
 
 
المصدر: بي إن سبورتس
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