مدافع ليفربول السابق: محمد صلاح يستطيع تدمير أي مدافع باستثناء لاعب واحد.. من هو؟

يرى مدافع وظهير أيسر نادي ليفربول السابق، خوسيه إنريكي، أن جناح الفريق الأول لكرة القدم الحالي، محمد صلاح، يستطيع تدمير أي مدافع في أي مباراة يخوضها مع الريدز.وتغني إنريكي بمهارات محمد صلاح وقال في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لأكون صادقًا معك، عندما لعبت ضد هذا النوع من اللاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ما عليك فعله هو الانتظار لمعرفة ما سيفعلونه ومحاولة التغلب عليهم من خلال سرعتك أو قوتك".وتابع: "لكن التغلب على محمد صلاح بهذا أمر صعب أيضًا، لذلك أعتقد أنه في المواجهات الفردية، لاعب لا يمكن إيقافه ويجب أن يفرض منافس ليفربول على أكثر من لاعب مراقبته لأنه يستغل أي مساحة ليدمرك".وأضاف: "باستثناء فان دايك ربما، أعتقد أنه سيدمر أي مدافع آخر، لذلك بالنسبة لي، بالتأكيد هذا الموسم كان أفضل لاعب في العالم حتى الآن".ولكن إنريكي رفض مقارنة، محمد صلاح، بزميله الأسبق في ليفربول، لويس سواريز، وقال: "بصراحة أريد أن أرى مستوى مو خلال هذا الموسم حتى نهايته، وربما أغير رأيي إليه".وواصل تصريحاته: "بالنسبة لي، سواريز هو أفضل لاعب رأيته في حياتي، يمكنك مقارنة فريق ليفربول معي في موسم 2013/2014 مع الفريق الحالي، لكن الحقيقة هي أن محمد صلاح لديه ساديو ماني، دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو وجميعهم يسجلون أيضًا".واستمر: "لقد كنا نعتمد على لويس سواريز في بعض الأحيان، يأخذ الكرة ويراوغ أكثر من مدافع ويسجل هدفًا، لم أر ذلك من قبل، بالإضافة أن مركزهما مختلف لأن محمد صلاح جناح بينما لويس مهاجم صريح".وأتم تصريحاته: "مازال لدي بعض الشكوك حول إذا كان محمد صلاح أفضل من سواريز، لأنني لعبت مع سواريز وربما هذا سبب تفضيلي له أيضًا، فهو متقدم قليلًا ولكن ربما أغير رأيي".