رياضة

ميدالية ذهبية لبربارة الراسي في بطولة القتال الحر للكونغ فو بباريس

Lebanon 24
08-12-2021 | 06:04
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أحرزت اللاعبة بربارة الراسي المركز الأول في بطولة القتال الحر المفتوحة "اسلوب الساندا" في الكونغ فو لوزن 52 كيلوغراما والتي اجريت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة لاعبين ولاعبات من 10 دول. 

وتمكنت لاعبة منتخب لبنان الراسي من احراز الميدالية الذهبية بعد تغلبها في المباراة النهائية على بطلة فرنسية. 

وواكب المدرب واللاعب الدولي جورج سعادة البطلة الراسي خلال البطولة عبر اعطائها التوجيهات التي ساعدتها  على الفوز. 

واهدى أمين عام الاتحاد اللبناني للكونغ فو ووشو بسام نهرا، باسم عائلة اللعبة، هذا الفوز الى عائلة اللعبة والى اللبنانيين جميعهم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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