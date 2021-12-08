بينها موقعة البايرن وبرشلونة... إليكم برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال

يسدل الستار اليوم الأربعاء، على منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات لحساب الجولة السادسة الأخيرة.وستتجه الأنظار على وجه الخصوص، إلى موقعة بايرن ميونخ وضيفه برشلونة، حيث يواجه هذا الأخير خطر الخروج المبكر، ويحتاج للفوز لمرافقة الفريق البافاري للدور ثمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة التي ستجمع بين بنفيكا ودينامو كييف.وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال:المجموعة الثامنةزينيت تشيلسييوفنتوس مالموالمجموعة الخامسةبايرن ميونخ برشلونةبنفيكا دينامو كييفالمجموعة السادسةأتالانتا فياريالمانشستر يونايتد يونغ بويزالمجموعة السابعةفولفسبورغ ليلسالزبورغ إشبيلية