رياضة

بينها موقعة البايرن وبرشلونة... إليكم برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال

Lebanon 24
08-12-2021 | 11:00
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يسدل الستار اليوم الأربعاء، على منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات لحساب الجولة السادسة الأخيرة.

وستتجه الأنظار على وجه الخصوص، إلى موقعة بايرن ميونخ وضيفه برشلونة، حيث يواجه هذا الأخير خطر الخروج المبكر، ويحتاج للفوز لمرافقة الفريق البافاري للدور ثمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة التي ستجمع بين بنفيكا ودينامو كييف.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال:

المجموعة الثامنة

زينيت  تشيلسي 

يوفنتوس  مالمو 

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ  برشلونة 

بنفيكا  دينامو كييف

المجموعة السادسة

أتالانتا  فياريال

مانشستر يونايتد  يونغ بويز

المجموعة السابعة

فولفسبورغ  ليل

سالزبورغ  إشبيلية
المصدر: روسيا اليوم
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