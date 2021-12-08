رياضة

صلاح يحقق إنجازا تاريخيا بعد هدفه في شباك ميلان

Lebanon 24
08-12-2021 | 14:00
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حقق النجم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول على مضيفه ميلان 2-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول 1-1، في الدقيقة 36، قبل أن يحرز زميله البلجيكي ديفوك أوريجي، هدف فوز "الريدز"، في الدقيقة 55.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أن صلاح، بات أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لخمسة مواسم متتالية مع الفريق في مختلف البطولات، منذ الأسطورة إيان راش، الذي حقق ذلك لستة مواسم متتالية من 1981 حتى 1987.

وسجل النجم المصري أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات في كل موسم، منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017.

وكانت مواجهة ميلان، مباراة تحصيل حاصل لنادي ليفربول، الذي ضمن في وقت سابق تأهله للدور ثمن النهائي وتصدر المجموعة الثانية، بينما قضت الهزيمة على كل أحلام الفريق الإيطالي الذي تذيل ترتيب المجموعة وودع البطولة القارية مبكرا.
المصدر: روسيا اليوم
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