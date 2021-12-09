رياضة

تشافي: نشعر بالعجز ويجب مواجهة الفشل بكرامة

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:00
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أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، غضبه من الخسارة 0-3 أمام بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "نحن دائمًا نريد السيطرة على الكرة، لكن اليوم كان عكس ذلك".

وتابع "نحن برشلونة ويجب أن يكون ما حدث اليوم، نقطة تحول لتغيير أشياء كثيرة".

وأضاف "يجب أن نواجه الموقف بكرامة، اليوم تبدأ حقبة جديدة، علينا مواجهة الواقع ولا يوجد شيء آخر، علينا العمل بجد".

ونوه "لا يعجبني كلمة فشل، لأننا حاولنا، أحب الفريق الكتالوني، سأحاول إعادته مرة أخرى".


وزاد "بايرن كان أفضل، علينا أن نعيد برشلونة لوضعه الذي يستحقه وليس الدوري الأوروبي، سنعمل لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى".

وشدد "هناك شعور بالعجز، لكننا سنعمل لإعادة برشلونة من جديد. الواقع الآن أننا في الدوري الأوروبي وعلينا الفوز باللقب، لكن هدف برشلونة هو الفوز في كل مباراة".

وواصل "أردنا التنافس في دوري الأبطال ومحاولة الفوز به، لكننا لم نكن بمستوى بايرن، يجب استعادة مستوانا لأن هناك بطولات أخرى".

وأتم "كنت آمل أن ننافس بطريقة أخرى، وهذه ضربة بالنسبة لي كمدرب، لكن بايرن كان أفضل، ويجب أن نحسن الأمور".
 
(كورة)
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