بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... أكاديمية كروية لبنانية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها



بهذا السياق، يقول صاحب الأكاديمية ومدرب كرة القدم بيتر خليفة: إن "الأكاديمية موجودة في 14 بلد في العالم وقررنا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان أن تكون التدريبات مجانية، لأن الأهالي لم يعد باستطاعتهم دفع إشتراكات ولا يجب أن يكون مع الأولاد نقود لكي يلعبوا كرة القدم، لأنها لعبة شعبية وللشعب، لذلك قررنا أن تكون مجانية للجميع".



وأوضح أن "التدريب مجاناً يعطينا فرصة لإيجاد لاعبين جدد أكثر، وبذلك نستطيع التوسع وتوزيع لاعبين على السوق". مضيفاً



وأشار خليفة إلى أن "الأكاديمية تأسست عام 2015 في لبنان، ومن لبنان توسعنا إلى قبرص وأستراليا ومن ثم إنتقلنا إلى عدة بلدان، والأكاديمية فيها مواهب نكتشفها منذ الصغر ونحن نستثمر بالأكاديمية وباللاعب ولا ندعه يدفع أي نقود ويسافر مجاناً، ونظل نستثمر به ليستطيع الدخول إلى نادي ونحاول أيضاً التوزيع على الأندية".

كما لفت إلى أن "الأكاديمية تضم أكثر من 200 طفل في كل أنحاء لبنان، واختيار الأطفال يبدأ من عمر ال 5 سنوات لعمر 12 سنة ونعمل على تحسين كل شيء باللاعب قبل أن يبلغ ال 16 سنة".

وأكد خليفة أن "الهدف الآن هو فتح عدة أكاديميات على أن يكون التدريب فيها مجانياً أيضاً في مختلف المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب وجبل لبنان، هدفنا التوسيع لنستطيع أن نعطي فرصة للجميع".



وتعمل الأكاديمية على تأسيس لاعبين بشكل إحترافي من أجل تسويقهم في الأندية اللبنانية والعالمية، وحصدت الأكاديمية العديد من الميداليات على مختلف أنواعها في عدد من الدول الأوروبية.

أعلنت أكاديمية "Superior Squad Football Academy" عن مبادرة فريدة من نوعها، بسب تردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.وأشارت إلى أن الإنضمام والتدريب لكرة القدم في الأكاديمية لجميع الفئات العمرية ستكون مجانية من دون أي رسوم. موضحة أن "المشروع سيبقى مجانياً للمستقبل أيضاً، وسنستثمر في جميع اللاعبين الشباب القادمين من برنامجنا، وبصفتنا قطاعاً خاصاً في السوق، فنحن الأوائل في هذه المبادرة ونأمل أن يتبعنا العديد من الآخرين".