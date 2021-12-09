ما هي وجهة دي يونغ بعد قرار تخلي برشلونة عنه؟

أوضح الصحفي الكتالوني خوسيه ألفاريز الوجهة القادمة للنجم الهولندي فرينكي دي يونغ بعد قرار تخلي نادي برشلونة عنه في أقرب فرصة ممكنة.وقال ألفاريز خلال تصريح له في برنامج التشيرينغيتو التالي: “دي يونغ قابل للانتقال وبيب جوارديولا يحبه، مانشستر سيتي سوف يحاول التعاقد معه”.