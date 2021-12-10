أول تعليق من المدير الفني لنادي برشلونة بعد الهزيمة القاسية أمام البايرن

أدلى المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، بتصريحات صحفية بعد خروج فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب خسارته 0-3 أمام بايرن ميونخ، في ختام مباريات دور المجموعات.وعبّر تشافي عن اعتقاده بضرورة تمتع لاعبي برشلونة بنفس روح اللاعب جافي البالغ من العمر 17 عاما، والذي بدا حزينا بعد استبداله في مباراة بايرن ميونخ.ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشافي قوله بعد مباراة فريقه مع النادي الألماني: "سأضحي بحياتي من أجل هذا النادي".