رياضة

"محمد صلاح الأفضل في العالم"... هذا ما قاله أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر

Lebanon 24
10-12-2021 | 05:00
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تغنى أسطورة الكرة الإنجليزية، آلان شيرر، بجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بعد أدائه في الموسم الحالي مع الريدز.

ويعيش محمد صلاح في حالة من التوهج الكروي هذا الموسم ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا وينافس بقوة على هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف.
 
 
وكتب شيرر رأيه في محمد صلاح من خلال عموده في صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، وقال: "أفضل لاعب في العالم الآن، أفضل هداف وأفضل لاعب، نقطة ومن أول السطر".

وتابع: "الساحر الصغير يقدم أفضل ما لديه في أفضل دوري في العالم ويفعل ذلك ضد أفضل الفرق".

وأضاف: "يكون حاضرًا بقوة في أكبر المباريات سواء كان مانشستر سيتي أو تشيلسي، مانشستر يونايتد أو إيفرتون أو أتلتيكو مدريد أو ميلان".

وواصل تصريحاته: "جولة بعد جولة، عام بعد عام، لازال سحر محمد صلاح يتواصل، كيف يحتل المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية، هل كان يتخيل أحد هذا الأمر؟!".

واستمر: "هناك هوس من قبل البعض بشأن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هو أمر مفهوم بالنظر إلى مدى هيمنتهما على العصر الحديث".

وأتم: "إذا أعطيتني الفرصة لاختيار أفضل فريق بالنسبة لي، فسيكون محمد صلاح متواجدًا به".
 
(موقع بطولات)
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