رياضة

5 لاعبين لا يريدهم تشافي في برشلونة... من هم؟

Lebanon 24
10-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-895503-637747345711732339.jpg
Doc-P-895503-637747345711732339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني الجديد لبرشلونة تشافي هيرنانديز، وضع قائمة أولية بعدد من اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم في كانون الثاني المقبل.

وتضم القائمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، الجمعة، لاعبي الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو والهولندي فرانكي دي يونغ، والمدافعين الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي سيرجينو ديست والإسباني أوسكار مينغيزا.

ويبدو أن القائمة لا ترقى للمستوى الذي يأمله تشافي للاعبي برشلونة، كما أنها لا تتناغم مع الخطط التي ينوي تطبيقها في محاولة لإنقاذ الفريق المتدهور.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-10
11:00 | 2021-12-10
08:00 | 2021-12-10
05:00 | 2021-12-10
02:00 | 2021-12-10
23:18 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website