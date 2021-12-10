5 لاعبين لا يريدهم تشافي في برشلونة... من هم؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني الجديد لبرشلونة تشافي هيرنانديز، وضع قائمة أولية بعدد من اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم في كانون الثاني المقبل.وتضم القائمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، الجمعة، لاعبي الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو والهولندي فرانكي دي يونغ، والمدافعين الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي سيرجينو ديست والإسباني أوسكار مينغيزا.ويبدو أن القائمة لا ترقى للمستوى الذي يأمله تشافي للاعبي برشلونة، كما أنها لا تتناغم مع الخطط التي ينوي تطبيقها في محاولة لإنقاذ الفريق المتدهور.