رياضة

كيميتش يغيب عن بايرن ميونيخ... "كورونا" مجددا؟

Lebanon 24
10-12-2021 | 11:00
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أعلن بايرن ميونيخ الألماني الخميس أن لاعبه يوزوا كيميتش سيغيب حتى كانون الثاني من العام المقبل، لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأصيب كيميتش، غير الملقّح، بفيروس كورونا الشهر الفائت.

ونقل النادي في بيان على موقعه عن لاعب خط الوسط: أنا سعيد لأن فترة العزل بسبب فيروس كورونا قد انتهت. أنا بحال جيدة ولكن غير قادر بعد على التمرن بشكل كامل بسبب ارتشاح رئوي طفيف.

وتابع ابن الـ"26 عامًا": لذلك سأقوم ببعض التدريبات التأهيلية وأطوق للعودة بشكل كامل في يناير.

وسيغيب كيميتش عن مباراة العملاق البافاري ضد ضيفه ماينتس السبت، لقاء خارج الديار ضد شتوتغارت في الرابع عشر من الشهر الحالي والمباراة الاخيرة هذا العام ضد فولفسبورغ في أليانز أرينا في السابع عشر منه.
المصدر: العربية
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