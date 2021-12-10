رياضة

وكيل هالاند يحدد أربع وجهات محتملة للمهاجم النرويجي

Lebanon 24
10-12-2021 | 23:00
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كشف مينو رايولا، وكيل المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، عن احتمالية رحيل موكله من نادي بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي.

ويرتبط المهاجم البالغ عمره 21 عاما، بعقد مع دورتموند يمتد حتى صيف 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح بمغادرته مع نهاية الموسم الحالي، مقابل 75 مليون يورو.

وقال رايولا عبر شبكة "سبورت 1" الألمانية: "هالاند يمكنه اتخاذ خطوة جديدة. بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، هذه هي الأندية الكبيرة التي يمكن الذهاب إليها".

وأردف: "عندما انتقل هالاند إلى دورتموند، كنا نعلم جميعا أن خطوة انتقاله لناد آخر ستأتي".

وأتم وكيل هالاند: "هالاند قد يرحل الصيف المقبل أو الذي يليه، الاحتمال الأكبر الصيف المقبل، سنرى ما سيحدث، سننقل لإدارة دورتموند موقفنا وننتظر وجهة نظرهم".

وشدد رايولا على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هالاند في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
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