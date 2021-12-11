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رياضة
قطر تقسو على الإمارات في 45 دقيقة وتعبر إلى مربع الذهب بكأس العرب
Lebanon 24
11-12-2021
|
02:00
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حققت قطر المضيفة فوزا كبيرا على الإمارات، الجمعة، بخماسية نظيفة خلال 45 دقيقة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب على ملعب "البيت".
وبهذه النتيجة تأهلت قطر إلى نصف نهائي البطولة العربية وستقابل الفائز من مباراة الجزائر والمغرب التي ستقام يوم السبت.
وتسيّد العنابي المباراة من بابها إلى محرابها، وافتتح علي حسن سالمين التسجيل في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرمى فريقه.
وأضاف المعز علي عبدالله وخوخي بوعلام هدفين لقطر من ضربتي جزاء في الدقيقتين 29 و36.
وفي الدقيقة 44 سجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع للمنتخب القطري، قبل أن يضيف المعز علي هدفه الثاني في المباراة والخامس لقطر في الدقيقة 45.
وقبل قطر، حجزت تونس بطاقة نصف النهائي بفوزها 2-1 على سلطنة عمان، وتلتقي مع الفائز من مباراة مصر والأردن يوم السبت.
المصدر: الحرة
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