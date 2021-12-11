19
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
كونور يكشف "عيوب" حبيب ونجم في "UFC" يوافقه الرأي
Lebanon 24
11-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف، البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف بأنه مقاتل جيد، لكنه ليس مقاتلًا عظيمًا.
وكتب ماكغريغور عبر حسابع الرسمي على موقع "تويتر" عن حبيب: "كان يبكي في القفص، متوسلًا للحصول على مكان له في الترتيب. أصبح مقاتلًا جيدًّا لبضعة أسابيع. ومع ذلك، بعد الاعتزال، تم إزالتك من جميع القوائم. أعلن اعتزاله وطلب في نفس الوقت أن يضعوه في المركز الأول على سلم الترتيب. وكان يجب أن يصمت بشأن جوزيه آلدو. الآن يبدو غبيًّا".
وأضاف المقاتل الإيرلندي: "نعم، لقد كان مقاتلًا جيدًا، لكنه لم يكن مقاتلًا عظيمًا. لديه نسبة منخفضة من الضربات القاضية، لم يكن يجيد الركل، ولم يغير فئة الوزن ولو لمرة واحدة، على الرغم من أنه كان على وشك الموت خلال عملية التجفيف لتخفيف الوزن. لقد ابتعد عن النزالات عدة مرات. أنهى مسيرته في وقت مبكر. هذا يشير إلى أن حبيب كان مقاتلًا جيدًا، لكنه لم يكن مقاتلًا عظيمًا. لقد كان جيدًا لعدة أشهر، وهذا كل شيء".
وحظيت تصريحات ماكغريغو، بدعم من قبل الأميركي شيل سونين المنافس السابق على لقب بطل "UFC" للوزنين المتوسط الثقيل.
ونقلت صحيفة "ميرور – Mirror" عن سونين قوله: "حبيب هو المقاتل الأكثر سيطرة على الإطلاق. لم يقم فقط بضرب منافسيه، بل كان يهيمن عليهم".
وأضاف المقاتل الأميركي: "لكن كونور قال: إنه لا يوجه الضربات بقدميه لمنافسيه بشكل جيد. بل إنه لا يستخدمهما إطلاقًا. حسنًا، كونور، لقد لفتت انتباهي الآن لأن ذلك صحيح".
وواصل شيل سونين: "ثم قال كونور إن حبيب لم ينتقل من فئة الوزن التي كان ينافس فيها، وفشل مرتين في إظهار الوزن المطلوب (أي كان ثقيلًا ولم يتمكن من تخفيف وزنه في عملية التجفيف). فإذا كان يواجه مثل هذه المشكلات في عملية التجفيف والتخلص من الوزن الزائد، فلماذا لم ينتقل إلى فئة أخرى؟ لكن حبيب لم يفعل ذلك، ولم يكن يريد المخاطرة. قدم كونور قرائنا مقنعة للغاية. أنا أتفق معه تمامًا".
تابع
الأكثر قراءة
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
Lebanon 24
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
11:44 | 2021-12-11
11/12/2021 11:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة
Lebanon 24
سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة
12:40 | 2021-12-11
11/12/2021 12:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ اقتصادي يكشُف مصير "سعر الصرف" في لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبيرٌ اقتصادي يكشُف مصير "سعر الصرف" في لبنان.. هذا ما قاله
03:16 | 2021-12-11
11/12/2021 03:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء يستفيدون من غياب الحريري
Lebanon 24
هؤلاء يستفيدون من غياب الحريري
05:00 | 2021-12-11
11/12/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
13:39 | 2021-12-11
11/12/2021 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2021-12-12
رسالة من منظمة الصحة العالمية إلى محمد صلاح... هذا ما جاء فيها
23:00 | 2021-12-11
غرامة على مشجعة تسببت بحادث خطير في سباق للدراجات
14:00 | 2021-12-11
الـ"فيفا" يحتفي بأجمل هدف في مسيرة صلاح (فيديو)
12:54 | 2021-12-11
اللبناني رافي ابو سلهب يحصد الفضية في "المواي تاي" في تايلاند
11:00 | 2021-12-11
ما هو هدف الأسبوع في دوري الأبطال؟ (فيديو)
08:00 | 2021-12-11
رونالدو وميسي.. هكذا أثر رحيلهما على الريال وبرشلونة
فيديو
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
12/12/2021 09:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
05:00 | 2021-12-11
12/12/2021 09:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
12/12/2021 09:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact