رياضة

كونور يكشف "عيوب" حبيب ونجم في "UFC" يوافقه الرأي

Lebanon 24
11-12-2021 | 16:00
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وصف الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف، البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف بأنه مقاتل جيد، لكنه ليس مقاتلًا عظيمًا.

وكتب ماكغريغور عبر حسابع الرسمي على موقع "تويتر" عن حبيب: "كان يبكي في القفص، متوسلًا للحصول على مكان له في الترتيب. أصبح مقاتلًا جيدًّا لبضعة أسابيع. ومع ذلك، بعد الاعتزال، تم إزالتك من جميع القوائم. أعلن اعتزاله وطلب في نفس الوقت أن يضعوه في المركز الأول على سلم الترتيب. وكان يجب أن يصمت بشأن جوزيه آلدو. الآن يبدو غبيًّا".

وأضاف المقاتل الإيرلندي: "نعم، لقد كان مقاتلًا جيدًا، لكنه لم يكن مقاتلًا عظيمًا. لديه نسبة منخفضة من الضربات القاضية، لم يكن يجيد الركل، ولم يغير فئة الوزن ولو لمرة واحدة، على الرغم من أنه كان على وشك الموت خلال عملية التجفيف لتخفيف الوزن. لقد ابتعد عن النزالات عدة مرات. أنهى مسيرته في وقت مبكر. هذا يشير إلى أن حبيب كان مقاتلًا جيدًا، لكنه لم يكن مقاتلًا عظيمًا. لقد كان جيدًا لعدة أشهر، وهذا كل شيء".
 
وحظيت تصريحات ماكغريغو، بدعم من قبل الأميركي شيل سونين المنافس السابق على لقب بطل "UFC" للوزنين المتوسط الثقيل.

ونقلت صحيفة "ميرور – Mirror" عن سونين قوله: "حبيب هو المقاتل الأكثر سيطرة على الإطلاق. لم يقم فقط بضرب منافسيه، بل كان يهيمن عليهم".

وأضاف المقاتل الأميركي: "لكن كونور قال: إنه لا يوجه الضربات بقدميه لمنافسيه بشكل جيد. بل إنه لا يستخدمهما إطلاقًا. حسنًا، كونور، لقد لفتت انتباهي الآن لأن ذلك صحيح".

وواصل شيل سونين: "ثم قال كونور إن حبيب لم ينتقل من فئة الوزن التي كان ينافس فيها، وفشل مرتين في إظهار الوزن المطلوب (أي كان ثقيلًا ولم يتمكن من تخفيف وزنه في عملية التجفيف). فإذا كان يواجه مثل هذه المشكلات في عملية التجفيف والتخلص من الوزن الزائد، فلماذا لم ينتقل إلى فئة أخرى؟ لكن حبيب لم يفعل ذلك، ولم يكن يريد المخاطرة. قدم كونور قرائنا مقنعة للغاية. أنا أتفق معه تمامًا".
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