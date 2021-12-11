كونور يكشف "عيوب" حبيب ونجم في "UFC" يوافقه الرأي

وصف الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف، البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف بأنه مقاتل جيد، لكنه ليس مقاتلًا عظيمًا.وكتب ماكغريغور عبر حسابع الرسمي على موقع "تويتر" عن حبيب: "كان يبكي في القفص، متوسلًا للحصول على مكان له في الترتيب. أصبح مقاتلًا جيدًّا لبضعة أسابيع. ومع ذلك، بعد الاعتزال، تم إزالتك من جميع القوائم. أعلن اعتزاله وطلب في نفس الوقت أن يضعوه في المركز الأول على سلم الترتيب. وكان يجب أن يصمت بشأن جوزيه آلدو. الآن يبدو غبيًّا".وأضاف المقاتل الإيرلندي: "نعم، لقد كان مقاتلًا جيدًا، لكنه لم يكن مقاتلًا عظيمًا. لديه نسبة منخفضة من الضربات القاضية، لم يكن يجيد الركل، ولم يغير فئة الوزن ولو لمرة واحدة، على الرغم من أنه كان على وشك الموت خلال عملية التجفيف لتخفيف الوزن. لقد ابتعد عن النزالات عدة مرات. أنهى مسيرته في وقت مبكر. هذا يشير إلى أن حبيب كان مقاتلًا جيدًا، لكنه لم يكن مقاتلًا عظيمًا. لقد كان جيدًا لعدة أشهر، وهذا كل شيء".