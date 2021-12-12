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رياضة
رسالة من منظمة الصحة العالمية إلى محمد صلاح... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
12-12-2021
|
02:00
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وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بعد تصريحاته عن إلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وتحدث محمد صلاح عن لقاح فيروس كورونا في لقائه التلفزيوني مع شبكة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي، عمرو أديب، وقال: "لا يمكن النقاش في هذا الأمر، الأطباء لديهم الخبرة الكافية لمعرفة إذا كان اللقاح مفيدًا أم لا ولذلك كان من المهم أن أحصل عليه".
وتابع: "فهم يعرفون أفضل منا إذا كان اللقاح فعَالًا أم لا، مثلما لا يناقشونا كلاعبين في كرة القدم لماذا مررت هذه الكرة بتلك الطريقة؟!".
وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق على تصريحات الفرعون المصري، وقال: "شكرًا محمد صلاح على كلماتك ودعمك، تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح".
وأتم: "نأمل أن يتعاون العالم معًا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في أي مكان خاصة من فيروس كورونا".
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