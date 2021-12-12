رياضة

هذا اللاعب سجّل هدفه الـ100!

Lebanon 24
12-12-2021 | 08:00
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سجل رحيم ستيرلينغ هدفه المئة في الدوري الإنكليزي الممتاز ليمنح فريقه مانشستر سيتي فوزاً صعباً بهدف وحيد على ضيفه وولفرهامبتون في الجولة 16. 

ولم ينفع مانشستر سيتي استحواذه الكبير على الكرة الذي وصل لأكثر من سبعين بالمئة ولا حتى طرد المكسيكي راوول خيمينيز بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني 45+2 كي ينتصر بنتيجة أكبر من هدف نظيف.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة والستين من ركلة جزاء نفذها رحيم ستيرلينغ.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول الذي يلاقي أستون فيلا اليوم أيضاً.
المصدر: بي إن سبورتس
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