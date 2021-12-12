رياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح ورونالدو

Lebanon 24
12-12-2021 | 11:00
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عزز المصري محمد صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه أستون فيلا 1-0، أمس السبت، في المرحلة الـ16 من المسابقة.

وسجل صلاح، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 67 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه.

ورفع الفرعون المصري بذلك، رصيده إلى 14 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق خمسة أهدف عن أقرب منافسيه، مهاجم ليستر سيتي، الإنجليزي جيمي فاردي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل زميل صلاح في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، المركز الثالث، برصيد ثمانية أهداف.

وارتقى البرتغالي الآخر، كريستيانو رونالدو، إلى المركز الرابع، بعدما قاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله بنفسه من ركلة جزاء.

وأصبح في رصيد "الدون"، الذي انضم ليونايتد مطلع الموسم الحالي، سبعة أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي "البريميرليغ" لموسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 14 هدفا.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد تسعة أهداف.

3- ديوغو جوتا (ليفربول) برصيد ثمانية أهداف.

4- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) برصيد سبعة أهداف.

5- ساديو ماني (ليفربول) برصيد سبعة أهداف.
المصدر: روسيا اليوم
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